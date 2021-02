Lozano, riconfermato il migliore: grinta, voglia e caparbietà

Il Corriere del Mezzogiorno e il suo elogio a Lozano: “E’ l’anima del Napoli, trasmette fiducia”.

Il migliore in campo per i quotidiani è stato Lozano, che contro l’Atalanta ha dato il tutto per tutto ed è stato promosso con la sufficienza.

“Lozano è l’anima del Napoli, trasmette fiducia alla squadra. E’ in grado di segnare e credere nella possibile rimonta. E’ caparbio, grintoso, l’ultimo a mollare”.

Anche per La Gazzetta dello Sport Lozano è stato superiore ai suoi compagni, assegnandogli un bel 6.5: “Lozano scatta, è impressionante di quanto sia veloce. Purtroppo viene servito poco, appena la squadra prende coraggio lui è il punto di riferimento principale”.

Il Corriere dello Sport, si lascia andare agli onori, un bel 6.5 per lui: “Nel primo tempo del Napoli, da sottolineare pessimo, Lozano è l’unico a cercare di arrivare ad una conclusione concreta, ma niente di così ingegnoso. Nel secondo tempo, passa a sinistra e segna, ma non basta”.

