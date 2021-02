Diverbio Agnelli – Conte, secondo il Giudice Sportivo nessun provvedimento

La Gazzetta dello Sport stila di quanto accaduto tra Agnelli e Conte durante la partita di Coppa Italia disputatasi a Torino, tra Juve – Inter.

Per il Giudice Sportivo, la lite tra Agnelli e Conte non prevede alcuna sanzione. E per la procura invece?

“Nel comunicato del Giudice Sportivo, non c’è nessun riferimento allo scontro tra Agnelli e Conte, ornato di gestacci e parolacce, rendendo memorabile la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter.

Sembra quasi di rivivere la situazione creatasi tra Romelu e Zlatan che ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura della Federcalcio, in mancanza dell’ intervento di un Giudice.

Il procuratore Giuseppe Chinè avrà il dovere di prendere possesso di tutti i documenti che hanno evitato un intervento di quanto accaduto martedì sera, e che ha visto come protagonisti Antonio Conte e Andrea Agnelli. In tal caso, successivamente, deciderà se aprire il fascicolo o meno.

Sarà necessario informarsi innanzitutto se gli episodi sono stati valutati nel referto arbitrale e nella relazione degli ispettori. In caso, la Procura dovrebbe esaminare tutti i video per ricostruire la situazione. Si saprà di più nelle prossime ore”.

