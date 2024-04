Monza-Napoli, Palladino: “Hanno fatto dei gol strepitosi”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato nuovamente della sfida contro il Napoli nel corso di una conferenza stampa.

Monza e Napoli si sono sfidate in campionato la scorsa settimana ed il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino è ritornato a parlare della netta vittoria azzurra.

Di seguito le sue parole nel corso della conferenza stampa prima della sfida contro il Bologna:

Con il Napoli per molto tempo abbiamo fatto bene poi loro hanno fatto gol strepitosi ed è andata in quel modo. Il Monza sta molto bene e domani ci misureremo di nuovo con una squadra più forte di noi. Daremo il massimo coscienti che anche nelle sconfitte con Torino e Napoli le prestazioni sono state giuste. A Bologna servirà una partita di grande livello e personalità, cosa che però non è mai mancata. Il tifo è un valore aggiunto. In casa, ma anche in trasferta il seguito nei nostri confronti sta aumentando sempre di più e anche questo aspetto fa parte del nostro percorso. La passione arriva attraverso le vittorie e dipende da noi. Vedo una bella partecipazione dei tifosi e grande calore. Dopo la partita con il Napoli non ero deluso, ma rammaricato. Loro hanno trovato gol da campioni. Comunque abbiamo azzerato tutto, pensiamo esclusivamente alla sfida con il Bologna.”

