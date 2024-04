Napoli-Frosinone, il Maradona ancora una volta verso il sold out

In vista della sfida tra Napoli e Frosinone lo Stadio Diego Armando Maradona potrebbe essere sold out ancora una volta.

Napoli e Frosinone si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona e per tale occasione potrebbe esserci l’ennesimo sold out. La notizia è stata riportata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

“La contestazione di Monza è stato un atto d’amore nei confronti dei giocatori del Napoli, almeno stando alla prevendita in vista del Frosinone: domenica al Maradona sarà ancora sold out, come già successo contro l’Atalanta nel sabato pre pasquale, altra gara delle 12.30.”

