Canonico: “Abbiamo effettuato la tac di controllo, Osimhen sta molto bene”

Infortunio Osimhen, parla il dottor Raffaele Canonico.

Raffaele Canonico, medico sociale del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulle condizioni del numero 9 azzurro, ecco le sue parole:

“Abbiamo effettuato la tac di controllo a Victor Osimhen con i professori Tartaro e Santagata. Da un punto di vista medico e biologico il ragazzo sta molto bene. Dal punto di vista osseo ha recuperato bene. Il giocatore può allenarsi con il gruppo, Osimhen porterà questa maschera per almeno un mese e mezzo. In campo il 23 contro la Salernitana? La prudenza è dettata dalle nostre, ma soprattutto dalle sue sensazioni. Quando lui ci segnalerà la sua predisposizione al contatto noi saremo pronti per dargli delle valutazioni mediche sul suo ritorno in campo. Lui è rimasto fuori 16-17 giorni per trauma cranico, ora parliamo di un ragazzo fermo dal 21 novembre. Vanno riadattatati una serie di schemi atletici”.