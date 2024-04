Allenamento Napoli: Politano in gruppo, personalizzato per Olivera

Allenamento Napoli: Matteo Politano è ritornato in gruppo mentre Mathias Olivera ha continuato a lavorare a parte.

L’attaccante del Napoli Matteo Politano è tornato finalmente ad allenarsi con il resto del gruppo. A rivelarlo è stata proprio la SSC Napoli che ha reso nota la seduta di allenamento effettuata questa mattina. Il terzino Mathias Olivera continua con il lavoro personalizzato.

Di seguito il report:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Politano ha lavorato in gruppo. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo.”

