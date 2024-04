Incidente per l’ex Napoli Hysaj, come sta e cosa è accaduto

Elseid Hysaj, ex giocatore del Napoli, ha avuto di recente uno spaventoso incidente mentre era in macchina con il suocero.

L’incidente che ha coinvolto Elseid Hysaj, ex terzino del Napoli che attualmente veste la maglia della Lazio, sarebbe davvero potuto finire in tragedia. Il giocatore si trovava nella sua Ferrari acquistata da poco, che all’improvviso ha preso fuoco. Fortunatamente sia Elseid Hysaj, sia il suocero anch’egli nella vettura, sono riusciti ad uscire in tempo rimanendo così illesi.

La Gazzetta dello Sport ha raccontato l’accaduto:

“Hysaj era in auto col suocero alla guida della sua ultima Ferrari, acquistata recentemente per 160mila euro. Durante la guida la vettura ha improvvisamente preso fuoco, con le portiere rimaste bloccate e i due uomini intrappolati all’interno. Alla fine Hysaj e il suocero sono alla fine riusciti a liberarsi, uscendo dalla vettura che è poi andata completamente distrutta. Ad assistere alla scena, da un’altra auto, la moglie. L’ipotesi più probabile per l’incendio è un difetto di fabbrica sulla vettura, per il quale il terzino biancoceleste ha sporto denuncia dopo aver evitato la tragedia.”

Fonte immagine in evidenza (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Allenatore Napoli, Fedele: “Ecco perché punterei su Allegri”

Agente Cheddira: “Andrà in ritiro con il Napoli e vorrebbe restarci”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi