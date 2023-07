Di Lorenzo rinnova, ora ci siamo: accordo fino al 2028.

Il giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, Nicolò Schira, ha aggiornato i tifosi in merito alla trattativa tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli. L’azzurro prolungherà il suo contratto fino al 2028 e percepirà 3 milioni all’anno, più 500mila euro di bonus. Adesso il capitano si legherà ufficialmente a vita agli azzurri.

Giovanni #DiLorenzo’s contract extension with #Napoli until 2028 (€3M/year + 0,5M as bonuses) is at the final stage. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 10, 2023