La Gazzetta dello Sport – Osimhen frena, per il rinnovo ha chiesto ingaggio conforme al suo valore.

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, è in continui contatti con Aurelio De Laurentiis. Secondo le testimonianze del quotidiano, il patron si siederà a parlare con il rappresentate del giocatore, solo dopo che il Psg si sarà ritirato dalla corsa per il giocatore. Al momento la volontà di entrambi, è quella di provare a prolungare per un altro anno, inserendo una clausola quantomeno accessibile per la cessione. Un piano che sembrerebbe essere funzionale, per non fare la stessa fine dei parigini con Kylian Mbappé.

Al momento il rinnovo non è semplice, perché Osimhen, in seguito all’altissima valutazione del suo cartellino, si aspetta che venga usato lo stesso parametro anche per l’ingaggio. Il giocatore attualmente guadagna 4,5 milioni netti più bonus, con scadenza nel 2025.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – La SSCN con EA7 presenta i nuovi Kit Home and Away 2023/2024

Napoli, in chiusura l’affare per Faraoni. Si attende l’ok di De Laurentiis

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Genoa, passi in avanti per l’esterno del Napoli