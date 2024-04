Corriere dello Sport – Per il dopo Zielinski si punta forte a Sudakov

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro del centrocampo azzurro. Sono state preannunciate grandi novità in vista della prossima stagione: “La rifondazione, dicevamo, sarà notevole, radicale: in questo momento l’idea di De Laurentiis è cambiare un bel po’, in tutti i reparti.

Dalla porta all’attacco, passando per il centrocampo. Dove l’infortunio di Lewis Ferguson, lo scozzese del Bologna, è stato di certo un imprevisto notevole: è un obiettivo, si vedrà. Il nome prediletto, comunque, è da gennaio quello di Georgiy Sudakov, 21 anni, la stella nuova del calcio ucraino: 40 milioni offerti e poi rifiutati dallo Shakhtar, ma mica è finita”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Italiano ha già detto si al Napoli, ma De Laurentiis monitora anche Pioli

Napoli-Frosinone, i quotidiani bocciano Calzona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi