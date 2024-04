Osimhen verso il PSG, il club francese sorpassa il Chelsea

Il PSG spinge per Osimhen, il Chelsea si defila

Il futuro di Vicotr Osimhen potrebbe essere nuovamente in Ligue 1, con il PSG che avrebbe già incassato il si dell’attaccante azzurro per il trasferimento a Parigi. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Chelsea pare si sia defilato e il club parigino sarebbe pronto a chiudere l’affare. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Da tempo il Psg ha fatto capire di essere pronto a versare i 120 milioni di euro per Osimhen. Il nigeriano ormai ha più di un piede e mezzo a Parigi: ha detto sì al trasferimento di Ligue 1 e pare si sia arreso all’idea di rinunciare alla Premier. Dove, a parte il Chelsea, in pochi hanno mostrato vero interesse per il bomber. Ovviamente, solo un altro emiro, magari dell’Arabia Saudita, può scippare ad al-Thani il gioiello del Napoli. Poi, il Psg sarà pronto a discutere anche qualche cessione eccellente come quelle di Asensio, Beraldo, Carlos Soler e Kang Lee. Nel casting dell’eredità di Osimhen, i nomi in cima a tutto sono due: David del Lille e Gimenez del Feyenoord. Ormai già con i cartellini che costano oltre i 50 milioni di euro”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Buongiorno è il sogno in difesa: ecco tutti i profili monitorati

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi