Corriere dello Sport – Buongiorno è il sogno in difesa: ecco tutti i profili monitorati

L’edizione odierna del quotidiano, torna sull’interesse del Napoli per Alessandro Buongiorno. Il 24enne centrale del Torino, è corteggiato non solo dal Napoli, ma ci pensano anche Inter e Milan. La necessità degli azzurri è quella di rinforzare il reparto difensivo e il giocatore granata piace molto proprio a Gasperini, nuova idea di De Laurentiis per la panchina.

“E un’estate fa l’Atalanta di Gasperini: era fatta, sfumò all’ultima curva. Tra i difensori centrali, che arriveranno in coppia secondo l’idea della squadra-mercato, anche i nomi di Lucas Martinez Quarta, 27 anni, della Fiorentina, e dello spagnolo Mario Hermoso, 28 anni, in uscita a zero dall’Atletico (alte, però, le pretese). E ancora: Jean-Clair Todibo, 24 anni, francese del Nizza già inseguito in passato più volte. Di lavoro ce n’è e ce ne sarà. Eccome. E il campionato non è ancora finito: l’Europa, anche se di consolazione, potrebbe essere una carta da giocare”.

