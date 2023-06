La Gazzetta dello Sport – Napoli, dal 14 luglio si parte per Dimaro: ma Garcia li radunerà prima.

L’edizione odierna del quotidiano, fa sapere che Rudi Garcia è prontissimo per il suo ritorno in Serie A. L’allenatore si è fermato a Napoli sia per cercare casa, ma anche per mettere a punto diversi fattori in chiave ritiro estivo. Si sta definendo lo staff che comprenderà il preparatore Sinatti e il match analist Beccaccioli, con il quale il tecnico ha già avuto modo di lavorare ai tempi della Roma.

Intorno al 12 luglio Garcia vorrebbe che tutti i giocatori fossero convocati a Castel Volturno per le visite mediche. Successivamente la prima tappa sarà in Trentino, a Dimaro, con partenza prevista dal 14 al 25 luglio. A seguire in Abruzzo, Castel di Sangro, dal 28 al 12 agosto.

