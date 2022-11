Corriere dello Sport – Liverpool-Napoli, Spalletti schiera i titolari: solo due cambi.

Queste le scelte di Luciano Spalletti in vista del match di questa sera ad Anfield contro il Liverpool. Tuttavia rispetto alla formazione messa in campo col il Sassuolo, il mister darà spazio ad altri due giocatori:

“Olivera a sinistra (per avere centimetri sui corner e sulle punizioni), Politano largo a destra, e poi niente di nuovo, perché Zielinski e Anguissa in fin dei conti al 56′ erano già sotto la doccia e s’erano spesi pure senza strafare. Avranno la freschezza necessaria per tuffarsi dentro Anfield e sull’aereo, partito nel primo pomeriggio, ripassare la lezione: tocca a loro”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

