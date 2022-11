Corriere della Sera – Koulibaly: “Juve? Per rispetto non avrei mai indossato quella maglia”.

Le parole di Kalidou Koulibaly al quotidiano chiariscono la situazione. Il difensore questa estate è stato più volte accostato alla Juventus, e a quanto pare avrebbe realmente rifiutato l’offerta:

Ha mai avuto offerte da squadre italiane?

“Sì, ma non le ho accettate”.

La voleva Allegri?

(ride) “Lo sta dicendo lei. Una maglia che non potevo indossare, per fede e anche per rispetto”.

