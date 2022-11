Corriere della Sera – Napoli, col primo posto in Champions può evitare quattro big.

Il lavoro del Napoli in Champions League potrebbe ripagare gli sforzi, difatti, se riuscisse a piazzarsi definitivamente al primo posto potrebbe evitare di sfidare alcune big nel prossimo turno. Manchester City e Bayern Monaco e con molta probabilità anche Real Madrid e Paris Saint Germain. Gli uomini di Spalletti d’altronde, come già dimostrato nelle ultime gare, hanno tutte le carte in regola per battere di nuovo il Liverpool e blindare il primo posto, in quanto gli inglesi dovrebbero vincere con più di tre gol di scarto per effettuare il sorpasso.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

