Chiariello: “Sei cessioni a giugno, introiti per 200 milioni”

Tetto ingaggi ridotto di 35 milioni con sei partenze

A margine del match tra Napoli e Fiorentina ha ipotizzato delle cessioni in casa Napoli ed in particolare di alcuni big in rosa.

Ecco le dichiarazioni :

“Il Napoli ha già in partenza garantiti: Koulibaly, lo stesso presidente ha annunciato che non può tenerlo a vita. Callejon e Mertens sono in scadenza, è finita. Hysai annunciato dal suo procuratore. Questi sono i partenti sicuri al 100%. Poi ci sono quelli che molto probabilmente andranno via e sono Fabian e Allan. Questi sei porteranno oltre 200 milioni nelle casse del Napoli, in realtà 4 perche da Callejon e Mertens non incassi nulla. Senza Champions devi rifondare e abbassare il tetto ingaggi, senza questi sei sarà ridotto di 35 milioni. E’ una ripartenza in arretramento”

