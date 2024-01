Mangala, l’intermediario: “Al Napoli potrebbe fare bene”

Enrico Sposato, intermediario di Orel Mangala, si è soffermato sull’eventuale arrivo al Napoli del giocatore.

Il centrocampista del Nottingham Forest Orel Mangala sarebbe uno degli obiettivi di mercato del Napoli. Enrico Sposato, suo intermediario, ha parlato proprio di tale trattativa ai microfoni di “Radio Crc”, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”.

Secondo la sua opinione il giocatore potrebbe fare benissimo in maglia azzurra.

Di seguito le sue parole:

“Il mercato di gennaio è condizionato alla situazione economica dei club, ma il Napoli sta facendo tanto. Mangala potrebbe fare benissimo lì, ha tanta voglia di Italia e nelle condizioni giuste può dare un supporto determinante al club azzurro che ha già tante eccellenze. C’è la possibilità di trovare una soluzione valida per tutti, al momento si è in una posizione di stallo: il sondaggio del Napoli è reale e c’è la possibilità di trovare una soluzione. Il ragazzo apprezza l’Italia ed il Napoli e conosce tanti calciatori che militano lì. Per esempio c’è Traorè che è vicino a Orel che è un nazionale belga ed il Napoli avendo avuto Mertens conosce il carattere dei calciatori che arrivano dal Belgio. Il ragazzo apprezza la piazza sia dal punto di vista sociale che tecnico, ci sono tutte le condizioni affinché l’affare si sblocchi, al momento è ancora tutto fermo ma può succedere qualcosa da un momento all’altro. Mangala è un tuttocampista perché ha qualità e quantità. Si spende tanto in fase difensiva ma anche in fase offensiva, è bravo negli inserimenti e nell’interdizione. È considerato dagli allenatori perché è flessibile e sa adattarsi ai vari contesti tattici. Mangala è felice per Ngonge che ha fatto un passo importante della sua carriera arrivando a Napoli e farsi notare sui social commentando un suo post fa trasparire tanto, più di quanto io possa dire. Io sono a Roma, quando ci saranno le condizioni adeguate per tutti, magari l’affare si sbloccherà, ma la volontà del giocatore di arrivare in Italia c’è tutta.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictrues) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Inter, Di Lorenzo: “Trofeo importante per noi e per i tifosi”

Napoli-Inter, le parole di Mazzarri alla vigilia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Umberto Bossi, il figlio Renzo sposa Izabela Corina Juncu: nozze blindate per pochi familiari