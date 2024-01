Supercoppa Napoli-Inter, è sold out all’Al-Awwal Park Stadium

Questa sera lo stadio di Riyadh registrerà il sold out in occasione della finale di Supercoppa italiana tra Napoli ed Inter.

Questa sera alle ore 20 Napoli ed Inter si sfideranno nella finale della Supercoppa italiana. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul sold out che ci sarà all’Al Awwal Park Stadium di Riyadh: presenti anche molti tifosi provenienti dall’Italia.

Di seguito quanto riportato sul noto quotidiano:

“Gli arabi ci conoscono bene, soprattutto l’Inter. Per la semifinale c’erano 20.767 persone a vedere Lautaro e compagni: più del doppio dei 9.762 di Napoli-Fiorentina e tanti arabi in maglia nerazzurra. E stasera sarà sold out, con la presenza di molti tifosi in arrivo dall’Italia grazie a diversi voli charter con destinazione Riad: andata e ritorno in 24 ore, con biglietto incluso. Pacchetti che sono andati a ruba. In fondo, quando in palio c’è una coppa, nessuno vuole mancare.”

