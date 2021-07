Bassa Anaunia-Napoli, la probabile formazione azzurra dell’amichevole

Tuttosport prova ad anticipare la formazione del Napoli per la sfida amichevole di oggi contro la Bassa Anaunia.

Nella giornata di oggi il Napoli sarà impegnato nella sfida amichevole contro la Bassa Anaunia. L’edizione odierna di Tuttosport ha provato ad anticipare le mosse di Luciano Spalletti, che per la prima volta dal suo arrivo vedrà il Napoli scendere in campo in una partita.

Dal quotidiano si legge:

“Molto probabilmente Elmas, con Ounas e Politano sulle corsie. Demme e Lobokta dovrebbero essere i due mediani davanti alla difesa schierata con i big Manolas e Koulibaly, Mario Rui a sinistra, Malcuit a destra e Contini tra i pali. Ma ci sarà spazio anche per altri elementi che stanno lavorando dal 15 luglio in Trentino. Sarà un test per capire come la squadra che ha sfiorato l’approdo in Champions League sta iniziando a recepire gli insegnamenti di un maestro preparato e scrupoloso come Luciano Spalletti.”

