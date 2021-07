Napoli, con l’arrivo di Spalletti Osimhen potrebbe partire dalla fascia

Nel Napoli di Luciano Spalletti, Victor Osimhen potrebbe partire da un ruolo nuovo in campo.

Il Napoli di Luciano Spalletti comincia a prendere forma: in questi primi giorni di ritiro estivo il nuovo tecnico ha avuto modo di testare al meglio i suoi giocatori. Tra questi c’è anche Victor Osimhen, uno dei protagonisti del Napoli della scorsa stagione, che a quanto pare avrà un ruolo importante anche nel prossimo campionato. A proposito di ciò, probabilmente l’attaccante partirà dalla fascia, ruolo che ha già ricoperto durante la sua permanenza al Lille.

Ecco cosa riporta il quotidiano Repubblica:

“Spalletti vuole puntare infatti sulla costruzione dal basso e sa che per gli avversari sarà più difficile alzare il pressing, con il rischio concreto di scoprirsi le spalle e di esporsi alle fiammate negli spazi larghi del cannoniere azzurro. Ma tutto sarà ovviamente più chiaro quando ritorneranno alla base tutti i big, con Lozano e Mertens ancora in convalescenza dopo i rispettivi infortuni e i reduci dagli Europei in meritata vacanza.”

