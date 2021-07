Razzino: “Dopo Napoli-Verona Osimhen era furioso”

Razzino torna a parlare di Napoli-Verona

Attraverso i microfoni di Tele A Gennaro Razzino è tornato a parlare di Napoli-Verona, svelando la reazione di Osimhen alla fine della gara. Ecco quanto dichiarato:

“Io quel giorno ero allo stadio e voglio spezzare una lancia a favore dei calciatori del Napoli. Mentre uscivo, vidi un Victor Osimhen furioso. L’attaccante nigeriano diede un pugno contro il muro degli spogliatoi: era adirato in modo palese. Di conseguenza non è assolutamente vero che i calciatori del Napoli siano rimasti indifferenti dinnanzi a quella situazione. Victor Osimhen stava davvero male, aveva dato tutto in campo e nonostante l’impegno profuso lui e i suoi compagni di squadra non erano riusciti a portare a casa i tre punti. La cosa anomala forse è che Gattuso mi sembrava un po’ bloccato, ma nessun ‘complotto’ o cose simili, per carità”.

