Napoli e la crisi del gol: In campionato solo 28 reti realizzate

Gattuso prova a porre rimedio

Nell’ edizione ordiena del Corriere del Mezzogiorno ci si sofferma sui numeri dell’ attacco azzurro, mettendo in risalto le difficoltà della squadra azzura nella fase realizzativa. Il Napoli in totale ha realizzato 28 gol in campionato di cui 13 nelle prime quattro giornate del campionato (il 46.4%), nonostante in estate si era deciso di investire in questo reparto in modo da avere una suqadra a trazione anteriore. Tolte le due reti in coppa contro il Perugia , si è rimasti a secco sia con Lazio che Fiorentina accentuando ancor di piu la crisi attuale che gira anche attorno alla mancanza di gol.

Nella nuova era Gattuso il Napoli in campiponato ha confezionato quattro sconfitte in cinque gare segnando solo quattro reti, e nella gara di ieri il tecnico dopo la seconda rete viola ha schierato la squadra con un 4-2-4 nel tentativo di aumentare la pressione offensiva senza però riuscirci. Mancano anche i gol dei centrocampisti che sono solo 4 fino ad ora e anche i gol delle ali offensive. Basti pensare che Callejon manca al gol il quale non va in gol dal 24 agosto giorno di Fiorentina-Napol

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Juventus è già iniziata: biglietti “settore ospiti” a 67 euro

PSG su Koulibaly, De Laurentiis abbassa il prezzo del cartellino: 75 milioni

NAPOLI, prosegue l’emergenza infortuni

Calciomercato Napoli – De Laurentiis riconsidera lo scambio Llorente-Politano

Antonio Insigne squalificato per quattro giornate

ULTIM’ORA – Maxi offerta per Kalidou Koulibaly, i dettagli

Calciomercato Napoli – Rrahmani firma per il contratto, a breve l’ufficialità

Ufficiale – Juventus, il Dott. Agricola chiude i rapporti con la società

Serie A – Partite in streaming, quindici siti “pirata” oscurati

Calendario Napoli, Gattuso spera in febbraio

Insigne nel mirino: imbrattato striscione in suo favore

Ufficiale : Napoli-Lazio a 10€, promo a 5€ acquidando anche Napoli-Juve

CONTENUTI EXTRA

Pfas in Veneto: è un’emergenza sanitaria e ambientale

Loading... Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri