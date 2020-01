L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di quella che potrebbe essere la probabile formazione del Napoli contro la Lazio in Coppa Italia.

“Sarà una mezza rivoluzione che comincerà dal basso, dal probabile ritorno di Meret in porta, e poi, nella linea a quattro, Mario Rui a sinistra, Di Lorenzo di nuovo a destra e in mezzo, Manolas e Luperto assieme. Ma le novità sono garantite a centrocampo, dove qualcosa si può rischiare: per esempio Demme dinnanzi alla difesa, con Allan in mediana e con Zielinski da mezzala di sinistra. La presenza di Lobotka consente di osare, ma lo slovacco ha ancora pochissimi allenamenti alle spalle e può essere sfruttato soprattutto per una staffetta che sembra più o meno annunciata con uno dei centrocampisti.

E’ una partita da dentro o fuori, che richiederà anche dosaggio delle forze, perché la possibilità dei supplementari va tenuta in considerazione: ma è anche una sfida che, come poche, può spargere autostima oppure demolire le resistenze nervose. La Coppa Italia è una finestra spalancata sull’Europa League, però bisogna vincerla, e per andare avanti la tentazione di Gattuso sarebbe di giocarsela con quelli che offrono garanzie, senza addentrarsi in troppi esperimenti: Callejon, Milik e Insigne sono in vantaggio ma Lozano è una scelta e lo è, nel caso stia meglio, anche Mertens, che ha ricominciato a starsene in gruppo e pensa sempre sia cosa buona e giusta avvicinare Hamsik e tentare di strappargli il record dei gol segnati in maglia azzurra”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Juventus è già iniziata: biglietti “settore ospiti” a 67 euro

PSG su Koulibaly, De Laurentiis abbassa il prezzo del cartellino: 75 milioni

NAPOLI, prosegue l’emergenza infortuni

Calciomercato Napoli – De Laurentiis riconsidera lo scambio Llorente-Politano

Antonio Insigne squalificato per quattro giornate

ULTIM’ORA – Maxi offerta per Kalidou Koulibaly, i dettagli

Calciomercato Napoli – Rrahmani firma per il contratto, a breve l’ufficialità

Ufficiale – Juventus, il Dott. Agricola chiude i rapporti con la società

Serie A – Partite in streaming, quindici siti “pirata” oscurati

Calendario Napoli, Gattuso spera in febbraio

Insigne nel mirino: imbrattato striscione in suo favore

Ufficiale : Napoli-Lazio a 10€, promo a 5€ acquidando anche Napoli-Juve

CONTENUTI EXTRA

Pfas in Veneto: è un’emergenza sanitaria e ambientale

Loading... Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri