Retroscena Napoli, ecco l’allenatore che Manna avrebbe suggerito

Secondo il giornalista Giovanni Scotto il Direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe consigliato al Napoli un allenatore ben preciso.

Quella del futuro allenatore è certamente un questione complicata per il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma ha fatto sapere che il Direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe consigliato al Patron un tecnico ben preciso.

Di seguito le sue parole:

“Seguire un consiglio. Ogni tanto fa bene. Ogni tanto si può. E ci riesce anche il presidente Aurelio De Laurentiis, lui che normalmente i consigli li ascolta, ma che spesso fa come vuole. Nulla di grave, ma se le cose quest’anno non sono andate bene, forse qualche consiglio merita di essere ascoltato. L’allenatore è tema delicato. Il presidente lo ha sempre scelto da solo, e molto probabilmente farà così anche questa volta. Ma in questa occasione occorrerà prudenza particolare, perché non si può sbagliare. Ecco perché De Laurentiis starebbe subito sfruttando la sagacia e l’intuito del giovane ds Manna. Non è ancora ufficialmente un collaboratore del Napoli, ma di fatto sta già lavorando in chiave azzurra. La sua idea, che ha spiegato molto bene a De Laurentiis, è prendere Gasperini. Ovviamente solo se l’allenatore dell’Atalanta lascerà Bergamo. Per Manna l’ex Genoa e Inter è il profilo giusto per ricostruire. Servirà una profonda rivoluzione tattica, ma senza prendere troppi giocatori.”