La probabile formazione del Napoli contro l’Udinese

Il Corriere dello Sport ha riportato la probabile formazione del Napoli in vista della sfida di campionato contro l’Udinese.

Manca solo un giorno alla sfida tra Udinese e Napoli e l’odierna edizione de Il Corriere dello Sport ha riportato la probabile formazione azzurra.

Di seguito quanto si legge:

“La rifinitura in programma oggi al centro sportivo di Castel Volturno sarà insomma come una specie di filtro: Calzona capirà se potrà recuperare qualcuno o se quantomeno potrà convocarlo. Soprattutto in attacco: se oltre a Kvara alla fine dovesse arrendersi anche Politano, e se Jack non tornerà pimpante, allora il tridente conterà su Ngonge e Lindstrom, uno a destra e l’altro a sinistra. Ai lati di Osi: il punto fermo, il totem, l’ultima speranza di un Napoli decimato, claudicante, azzoppato e disturbato da troppe polemiche sin dall’inizio di una stagione comunque da ricordare come un monito. Per il resto non ci saranno novità tra centrocampo e difesa. Nella zona nevralgica confermato il terzetto Cajuste, Lobotka ed Anguissa. Mentre davanti a Meret spazio a Olivera, Juan Jesus, Rrahmani e capitan Di Lorenzo.”

