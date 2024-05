Napoli su Buongiorno, il Torino fissa il prezzo

Il Napoli sarebbe interessato al difensore del Torino Alessandro Buongiorno; il club granata avrebbe fissato il prezzo.

Tra i giocatori che hanno scaturito l’interesse del Napoli c’è anche il giocatore del Torino Alessandro Buongiorno.

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla situazione:

“Trentacinque milioni più cinque di bonus sono l’offerta del Napoli al Torino per il cartellino di Alessandro Buongiorno, il capitano: una proposta enorme, decisamente importante e ricca, una rarità per le manovre del campionato italiano. Già. Eppure, la sua valutazione è da Premier: il Toro chiede 45 milioni per il suo difensore centrale, un tipo estremamente in gamba che è pure laureato in economia aziendale. Uno dei centrali più forti in circolazione da queste parti. Un leader della squadra che l’Atalanta, un’estate fa, aveva praticamente acquistato versando 25 milioni, salvo poi scontrarsi con la sua volontà di torinese, cuore granata e prodotto del vivaio di non muoversi. Sì, andava così 20 milioni fa. E ora c’è il Napoli che non molla ma che deve comunque fare i conti con la super valutazione del Torino. Convinto di potersi spingere oltre proprio perché Buongiorno è osservato con attenzione dai club inglesi.”

