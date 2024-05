Napoli, De Laurentiis non si priverà di Raspadori in estate

Secondo il quotidiano Il Mattino il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non si priverà di Giacomo Raspadori in estate.

Giacomo Raspadori potrebbe rimanere al Napoli per la prossima estate. Il quotidiano Il Mattino ha fatto sapere che Aurelio De Laurentiis vorrebbe puntare su di lui e qualcosa potrebbe cambiare con l’arrivo di un nuovo allenatore.

Di seguito quanto si legge:

“Il futuro di Giacomo Raspadori a Napoli è stato deciso con largo anticipo. De Laurentiis non si priverà di questo attaccante pagato 35 milioni dal Sassuolo. La società ha grande fiducia in Jack e l’arrivo di un nuovo allenatore potrebbe essere la svolta per questo calciatore che cerca continuità d’utilizzo. Un Pioli o un Gasperini potrebbe esaltare le doti tecniche e tattiche di Raspadori che troverebbe certamente più spazio.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Interesse Napoli per Vitor Roque del Barcellona: primi contatti con l’agente, i dettagli

Report allenamento Napoli: si ferma Juan Jesus. Le ultime su Gollini e Zielinski

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi.