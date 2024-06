Lukaku-Napoli, Chiellini: “È sempre un acquisto da fare”

Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha espresso il proprio pensiero su un presunto arrivo al Napoli di Romelu Lukaku.

L’ex difensore Giorgio Chiellini ha espresso il proprio parere su Romelu Lukaku, in particolare su un suo eventuale arrivo al Napoli. Chiellini ha speso parole più che positive per l’attaccante belga, affermando che si tratta sempre di un ottimo acquisto. Sempre secondo l’ex giocatore Romuelu Lukaku al Napoli potrebbe allenarsi al meglio.

Di seguito le sue parole:

“Sono sempre stato pro Lukaku, quello che si è visto nella Roma è stato tanto, ha fatto molto. Sicuramente ha bisogno di una squadra intorno, come all’Inter, ma del resto ciò vale per tutti i giocatori. Ma è importante e se è messo in una condizione fisica buona può fare la differenza. Se andasse al Napoli non disputerebbe le Coppe e potrebbe allenarsi per il meglio. Il belga per me è un acquisto da fare sempre: poi ci sono dinamiche economiche e la sua volontà ma credo che come giocatore non si possa discutere.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Verona ha chiesto informazioni su Natan: l’indiscrezione

Marin, c’era anche il Milan ma Manna può chiudere in giornata

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi