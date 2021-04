Calciomercato: Maksimovic potrebbe essere una buona ipotesi per l’Inter

In attesa della prossima sessione di calciomercato, l’Inter ha già iniziato a valutare qualche possibile acquisto, tra cui il difensore Nikola Maksimovic.

Nikola Maksimovic non rinnoverà con il Napoli. Il difensore serbo andrà via a fine stagione e più di un club è interessato all’acquisto del 29enne. Tra questi c’è l’Inter, forse il club che ha mostrato più interesse. Il quotidiano Tuttosport si sofferma su questo argomento, sottolineando come il giocatore potrebbe essere utile al club nerazzurro.

“Maksimovic, assistito da Ramadani, è un elemento che potrebbe risolvere da solo il ruolo di vice Skriniar o De Vrij, potendo agire sia da centrale destro che come guida della difesa. Non rinnoverà col Napoli e per firmare chiede un contratto da 2.5/3 milioni (rispetto all’1.2 percepito in azzurro). Maksimovic oggi è in prima fila, ma non è l’unica opzione, anche perché Marotta e Ausilio potrebbero essere superati nelle prossime settimane da altre società interessate (alcune squadre della Premier e la Roma).”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli: Ospina o Meret? La scelta avverrà questa estate

De Laurentiis a lavoro: spunta un nome dalla Francia per la panchina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chi è Walter Biot l’ufficiale italiano arrestato per spionaggio