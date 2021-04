De Laurentiis a lavoro: spunta un nome dalla Francia per la panchina

Il Corriere del Mezzogiorno accende la miccia, spunta un nuovo nome per la panchina azzurra.

Gattuso e il club del Napoli sono ormai in dirittura d’arrivo.

Il Napoli è alla ricerca di un sostituto per la prossima stagione, in quanto gli azzurri dovranno rinunciare alla presenza di Gattuso in squadra. De Laurentiis è ben intenzionato e da un po’ si guarda intorno alla ricerca di un degno sostituto che sia in grado di rilanciare la squadra.

Secondo il giornale, sarebbe saltato fuori un indizio dalla Francia. Si pensa infatti che il riferimento sia indirizzato al volto di Christophe Galtier, attuale tecnico del Lille che conosce bene anche Victor Osimhen.

