Crotone, Djidji: “Napoli? A noi servono punti, faremo di tutto”

Crotone, il difensore Djidji avvisa il Napoli

Il difensore del Crotone Koffi Djidji in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale. Ecco quanto dichiarato:

“Abbiamo lavorato molto bene in queste 2 settimane approfittando della sosta, siamo pronti per la prossima partita. Il Napoli è una bella squadra ma noi siamo ultimi e dobbiamo fare di tutto per tornare a casa con punti. Abbiamo preso tanti gol e a me come difensore è una cosa che fa un po’ incavolare quindi vogliamo prendere meno gol possibili da qui alla fine perché solo non subendo reti possiamo vincere, invece prendendo gol è ovviamente più difficile.”

