Napoli-Zielinski, la cifra proposta dal club al centrocampista

Il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato della situazione attuale tra il Napoli ed il centrocampista Piotr Zielinski.

Raffaele Auriemma è intervenuto nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, trasmissione in onda su “Tele A”, ed ha parlato della situazione relativa al centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Il desiderio del giocatore sarebbe quello dei rimanere nel club azzurro, tuttavia per far sì che ciò accada dovrebbe decidere di abbassare il suo ingaggio.

Quest’ultimo attualmente è all’incirca di 5 milioni di euro; secondo le parole di Raffaele Auriemma la Società partenopea sarebbe disposto ad offrire tre milioni di euro.

“Piotr Zielinski attualmente guadagna circa cinque milioni di euro a stagione. Il Napoli gli ha fatto un discorso chiaro, lo stesso che tempo fa fece a Lorenzo Insigne e Dries Mertens. La società azzurra ha invitato il giocatore ad abbassarsi l’ingaggio portandolo a tre milioni di euro a stagione. Vedremo se sceglierà di continuare a Napoli oppure andrà in un altro club.”

