Napoli su Samardzic, l’Udinese chiede sui 30 milioni di euro

Il Napoli sarebbe interessato al centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic; il club bianconero avrebbe fissato il prezzo.

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli ci sarebbe anche il centrocampista Lazar Samardzic, che attualmente vesta le maglia dell’Udinese.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta le ultime in merito alla questione, soffermandosi sulla cifra che l’Udinese avrebbe richiesto e cioè intorno ai 30 milioni di euro.

“Il Napoli settimane fa si è presentato all’Udinese per capire se ci sono margini di trattativa su Samardzic. Ha una quotazione già rilevante e che solo per una trentina di milioni di euro potrebbe stuzzicare la famiglia Pozzo. La cifra è considerevole, il gioiellino ha una sua luminosità, tempo per dialogare ce n’è a sufficienza.”

