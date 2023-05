Napoli, in caso di addio di Kim tre opzioni per sostituirlo

Il quotidiano Il Mattino si concentra sulle ultime notizie di mercato del Napoli, che riguardano in particolare il difensore Kim Min-Jae.

Il futuro di Kim Min-Jae a Napoli non sarebbe per nulla scontato. Il difensore originario della Corea del Sud è arrivato nella squadra azzurra solo all’inizio di questa stagione, ma nonostante ciò tutti hanno potuto notare subito le sue indiscusse qualità. Proprio per tale ragione Kim Min-Jae avrebbe suscitato l’interesse di diversi club, uno su tutti il Manchester United.

Al momento non ci sarebbe alcuna trattativa concreta, tuttavia il club azzurro si starebbe guardando intorno alla ricerca di un suo eventuale sostituto. A tal proposito ci sarebbero già tre nomi in corso di valutazione. Uno di essi gioca proprio nella massima serie calcistica italiana: si tratta del difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini.

Ecco quanto si legge sull’edizione odierna de Il Mattino:

“Tra questi ci sono Scalvini, il 19enne difensore dell’Atalanta, il giapponese Itakura del Borussia Mönchengladbach e l’austriaco Danso del Lens.”

