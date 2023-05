Giuntoli potrebbe andare alla Juventus nel 2024: il retroscena

Cristiano Giuntoli potrebbe andare alla Juventus il prossimo anno in caso Aurelio De Laurentiis decidesse di non liberarlo.

Il Direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli potrebbe andare alla Juventus il prossimo anno. Il suo nome è accostato al club bianconero da parecchio tempo, in quanto la Società bianconera avrebbe un interesse nei suoi confronti. Tuttavia il suo futuro dipende dal Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in caso quest’ultimo decidesse di non liberare il Direttre sportivo, Cristiano Giuntoli potrebbe arrivare alla Juventus nel 2024.

“Il progetto Scanavino ha puntato su Francesco Calvo per il ruolo di direttore dell’area sport. Insieme hanno deciso di affidare la ripartenza calcistica del club a Cristiano Giuntoli, il ds del Napoli tricolore. Sotto contratto con gli azzurri fino al 2024, non è ancora stato liberato da De Laurentiis. Ma la scelta è stata fatta e non tira aria di cambi di programma. Subito, presto o al più tardi nel 2024 (in quel caso sarebbe Manna, il d.s. dell’Under 23, il traghettatore).”

