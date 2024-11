Ipotesi Atalanta per Raspadori: l’indiscrezione

Il Corriere dello Sport ha reso noto un presunto interesse da parte dell’Atalanta nei confronti di Giacomo Raspadori.

Giacomo Raspadori potrebbe aver suscitato l’interesse dell’Atalanta. Il club bergamasco è alla ricerca di un attaccante per sostituire Gianluca Scamacca, poiché quest’ultimo starebbe recuperando da un duro infortunio. Tra le alternative dunque ci sarebbe anche l’attaccante azzurro, che attualmente starebbe trovando poco spazio nel club partenopeo.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

“Berardi resta sullo sfondo: meno sfocato l’interesse per Raspadori, che proprio a Napoli sta trovando poco spazio. Ma al via ufficiale delle trattative mancano ancora due mesi, con Scamacca da recuperare e Zaniolo che sta rientrando nelle rotazioni, le alternative non mancano.”

