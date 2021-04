Napoli: Ospina o Meret? La scelta avverrà questa estate

Uno dei tanti dubbi presenti in casa Napoli uno riguarda i due portieri David Ospina ed Alex Meret: al momento non si sa chi dei due rimarrà nel club.

La stagione di campionato sta volgendo al termine ed è tempo di scelte per il Napoli. Una di esse riguarda i due difensori estremi della squadra ed l’edizione odierna di Repubblica si concentra proprio su questa tematica. Secondo il quotidiano De Laurentiis preferirebbe puntare tutto su Meret data l’età anagrafica di Ospina, ma il dubbio sarà sciolto quest’estate, quando arriverà il nuovo allenatore.

“L’altra decisione è il rientro di Alex Meret, che ieri ha terminato gli impegno con l’Italia di Mancini. La sua stagione è stata in chiaroscuro finora: grandi prestazioni e qualche errore di troppo. L’infortunio (l’ennesimo) di Ospina potrebbe regalargli un pizzico di continuità che il 23enne deve aspettare in attesa poi di decidere cosa accadrà l’anno prossimo. Il dualismo è stato uno dei temi del Napoli attuale e andrà sciolto quest’estate: Ospina ha meritato i galloni da titolare, ma ad agosto compirà 33 anni e quindi la società dovrà fare una scelta definitiva sui portieri, separati da dieci anni di differenza. In Presidente De Laurentiis intende puntare ancora su Meret, ma molto dipenderà anche dalla guida tecnica.”

