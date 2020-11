De Luca, Covid-19: “Ringrazio Gattuso per le sue parole, appelli come il suo aiutano molto”

Il governatore della Campania risponde così all’appello di Rino Gattuso nel post partita di Napoli-Roma

Vincenzo De Luca, governatore della Campania ha ringraziato pubblicamente Rino Gattuso per il suo appello al termine di Napoli-Roma in cui l’allenatore ha esortato i tifosi ad utilizzare la mascherina e di evitare assembramenti, in questi giorni infatti dopo la morte di Diego Armando Maradona, sono stati molteplici gli omaggi fatti dai tifosi che si sono raggruppati all’esterno dello stadio e nei Quartieri Spagnoli.

Ecco le parole del governatore tramite la pagina Facebook ufficiale:

“Desidero ringraziare Rino Gattuso, ed esprimere apprezzamento per il suo appello ad osservare comportamenti rigorosi al termine di Napoli-Roma. Le sue parole ci aiutano a governare questo periodo difficile e a vincere la battaglia contro il Covid difendendo la salute delle nostre comunità”

