La morte di Maradona resta un mistero: c’è un buco di cinque ore nella storia

Ieri sera il Napoli ha onorato al meglio la sua scomparsa, con un roboante 4-0 sulla Roma.

Non c’è stato campo di calcio su cui non sia stato ricordato eppure la morte di Diego Armando Maradona resta ancora un mistero. Il suo medico, Leopoldo Luque, che lo operò al cervello, è indagato per omicidio nervoso. Ma ci sono altri aspetti da chiarire nella vicenda.

In particolar modo, come riportato da Repubblica, c’è un vuoto di 5 ore che gli inquirenti dovranno chiarire. Intorno alle 7.30, infatti, a casa del Pibe de Oro c’era trambusto. L’ambulanza verrà chiamata solo alle ore 12.17. L’infermiera che lo assisteva ha ritrattato la versione in cui era stato con lui. Cosa è successo davvero? Lo scoprirà la magistratura.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Top & Flop – Napoli-Roma, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Napoli, Gattuso: “Oggi abbiamo fatto bene, non ci siamo mandati a quel paese. Il Napoli ha 18 punti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Toti chiede l’introduzione della zona bianca