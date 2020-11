La rivincita di Demme: voti altissimi e giudizi lusinghieri

Era stato bollato troppo presto come inadatto al nuovo Napoli targato Gattuso.

Diego Demme in poco tempo era passato da salvatore della patria a esubero. Ieri contro la Roma, invece, ha dimostrato di poter essere un elemento importante di questa rosa. I giudizi dei quotidiani su di lui sono molto lusinghieri e fioccano tantissimi 7 in pagella.

Il Mattino, in particolar modo, gli da un bel 7.5 e lo definisce così:

L’uomo tattico del Napoli. Distribuisce il primo pallone, guardando soprattutto a sinistra. Buon lavoro in fase di non possesso, quando si abbassa a fare il frangiflutti nel 4-1-4-1. Ferma Spinazzola in contropiede con una scelta provvidenziale.

