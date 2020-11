La Stampa, Juventus: “Pirlo, si sta notando la sua inesperienza, dopo 100 giorni Juve ancora cantiere aperto”

I bianconeri si allontanano ancora di più dalla vetta della classifica

La Juve con il pareggio esterno rimediato contro il Benevento si allontana ancora di più dalla vetta del campionato, con il Milan che si porta a 23 punti dopo la vittoria contro la Fiorentina. Questa volta sul tavolo degli imputati finisce Andrea Pirlo, colpevole secondo La Stampa di non aver dato ai bianconeri una vera e propria identità.

Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Pirlo avrà bruciato le tappe, ma adesso sta scontando l’inesperienza di un ruolo inedito dopo aver scoperto la fatica di dover rincorrere in un ambiente esigente e ben abituato a vincere. Le pressioni non mancano e il cordone di protezione è sempre più forte nella Juve, anche perché Agnelli ha puntato sulla restaurazione bianconera dopo l’esonero di Sarri ad agosto. Solo che a quasi 100 giorni dal suo primo giorno di lavoro alla Continassa, c’è ancora la sensazione di essere in un cantiere aperto. Non è solo questione di personalità, ma di equilibri tattici che non si trovano ancora”.

