Ass. Borriello, Maradona: “Nome dello stadio? Decidono i tifosi, presto museo con tutti i cimeli di Diego”

L’assessore allo sport di Napoli parla della questione stadio e di altre iniziative dedicate a Maradona

Ciro Borriello, assessore allo sport di Napoli, ha diffuso un messaggio sui social nel quale ha dichiarato che, oltre al la dedica dello Stadio San Paolo a Maradona, ci sarà anche un’altra iniziativa che prevede anche la fondazione di un museo in suo onore.

Queste le sua parole:

“Mi sono recato allo stadio e con profonda commozione ho potuto ammirare l’amore delle persone che hanno lasciato doni per Maradona, sono tantissimi. Abbiamo deciso di coprirli per proteggerli dalle intemperie, custodirli e crearne un museo, che sia “comunale, nel senso di tutti. Le persone continuano a portarne di nuovi, stiamo cercando di fare tutto il possibile, perché nulla vada perduto. Ogni ricordo ed emozione sarà preservato e consegnato alla memoria ed alla storia, una testimonianza per le generazioni future. Volevo precisare infine che per il nome dello stadio decideranno i tifosi e il popolo napoletano. Per cui avvieremo già da domani tutti i percorsi amministrativi perché si possa arrivare in brevissimo tempo ad intitolare lo stadio di Napoli”.

