Corriere dello Sport – Sirigu nel mirino del Napoli, ma c’è anche Gollini: tutte le mosse tra i pali.

La situazione portieri per il Napoli non è ancora risolta. In attesa di risposte da parte di Ospina ed Osimhen, Giuntoli si sta cautelando bloccando Sirigu:

“In attesa di definire una volta per tutte le vicende dei rinnovi di Ospina e Meret, il ds Giuntoli s’è fiondato sul parametro zero Sirigu, 35 anni di esperienza e l’identikit del vice perfetto. Piace anche Gollini, rientrato all’Atalanta dopo un anno di prestito al Tottenham”.

Konur: “Il Napoli sta valutando la possibilità di prendere Edinson Cavani”

Adl ha offerto un quinquennale da 3 milioni a stagione a Koulibaly

