Calciomercato, il Napoli su Tiago Djalò ed Evan Ndicka per rinforzare la difesa

Il Napoli segue Djalò e Ndicka

Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo difensivo, i due nomi sul taccuino di giuntoli sono quelli di Tiago Djalò ed Evan Ndicka. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il ds azzurro è ancora incerto se si prolungherà l’accordo con Juan Jesus e ha deciso di muoversi con anticipo. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Sempre in Francia, al Lille, è tesserato Tiago Djalo, 22enne difensore centrale portoghese che può giocare in tutti i ruoli della difesa ed è indicato come il possibile sostituto di Kim, qualora la prossima estate qualche club venisse a pagare la clausola rescissoria. L’alternativa gioca con il prossimo avversario degli azzurri in Champions League ed è Evan Ndicka, 23enne centrale parigino il cui contratto con l’Eintracht scadrà a fine giugno”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

