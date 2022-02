Del Genio: “Una follia criticare il pareggio contro il Barcellona”

Paolo Del Genio su alcune critiche dopo il pareggio contro il Barcellona

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal, dove ha commentato le critiche mosse verso gli azzurri dopo il pareggio contro il Barcellona. Ecco quanto dichiarato:

“Quelli che non sono soddisfatti del risultato va benissimo ‘Siamo fuori di testa’ dei Maneskin. E’ follia pura giudicare negativamente un pareggio al Camp Nou con un Barcellona in crescita, che ha aggiunto calciatori forti a gennaio, che nell’ultimo periodo ha fatto benissimo in Liga. Rigore? Purtroppo da regolamento c’è, ma il cross di Adama Traoré sarebbe finito comunque tra le mani di Meret anche senza il tocco di Juan Jesus, che non cambia la traiettoria”.

