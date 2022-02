Serie A, Percassi cede l’Atalanta. Pronto il closing con il gruppo KKR

L’Atalanta da Percassi al gruppo KRR

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, il presidente dell’Atalanta Luca Percassi sembra in procinto di cedere il club orobico. Addirittura si ipotizza un closing imminente con il gruppo americano KRR, che acquisirebbe l’85% delle quote societarie. Si stima che l’operazione sia costata circa 350 milioni.

