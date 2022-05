Corriere dello Sport – Napoli, nuovo nome in attacco: spunta l’idea Beto dall’Udinese.

Il Napoli intensifica sempre di più il lavoro sul fronte mercato, e ad essere entrato nella lista di gradimento di Giuntoli, è spuntato Beto Betuncal dell’Udinese:

“Anche il Napoli, però, continua a chiedere informazioni. All’Udinese, per esempio: piace Beto, attaccante portoghese di 24 anni che in questa stagione, prima dell’infortunio di aprile, ha sfoderato colpi interessantissimi e gol (11 in campionato, 13 in totale)”.

