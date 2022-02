Vieri: “Napoli? Se vuole vincere lo Scudetto deve battere l’Inter”

A margine del big match del Maradona parla l’ex attaccante di Inter e Juventus

Christian Vieri ha parlato alla Bobo TV, dicendo la sua sulle chance Scudetto del Napoli.

Queste le sue parole:

“Il Napoli deve giocare per vincere, non può pensare ‘l’importante è non perdere’. Con Osimhen, Anguissa, Koulibaly in più sono forti: se vogliono vincere lo Scudetto devono battere l’Inter. Deve fare la sua partita ma deve cercare di riaprire il campionato. L’Inter difficilmente ne perderà contro squadre più deboli, può perdere col Napoli e il Napoli deve giocare per vincere. E poi ha Osimhen che è un grande giocatore, Mertens che è tanta roba…”.

