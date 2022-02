Calciomercato: La Lazio punta Ospina per il dopo Strakosha

I biancocelesti puntano l’estremo difensore colombiano

Tuttomercatoweb parla del futuro del calciomercato in casa Lazio. Stando a quanto riferito dal portale online i biancocelesti perderanno Thomas Strakosha a parametro zero al termine della stagione. Il portiere avrebbe deciso di non accettare nessuna proposta da parte del suo attuale club di fatto optando per una nuova avventura, che potrebbe essere anche fuori dall’Italia. Il primo nome per sostituirlo sarebbe quello di David Ospina, estremo difensore del Napoli è in scadenza il prossimo 30 giugno.

